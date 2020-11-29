شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المتهمين بمحاولة القاء حجارة على أتوبيس نادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأشخاص لمحاولة إلقاء الحجارة على أتوبيس نادى الزمالك، حيث أكدت المعلومات بالنسبة لواقعة تداول صور تجمعات بعض جماهير النادى الأهلى بمحيط نادى الزمالك بمنطقة العجوزة بالجيزة .
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 8 أشخاص حاولوا إلقاء الحجارة على أتوبيس نادى الزمالك بالقرب من النادى وتم التعامل معهم فى حينه، ورفض مسئول النادى الإبلاغ أو إتخاذ أية إجراءات قانونية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطين.
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