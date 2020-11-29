شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الرئيس يوجه بصياغة منظومة البناء الجديدة لتحقيق الحوكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

الحكومة تنفي تغيير مواعيد إغلاق منافذ التموين تزامنا مع تنظيم غلق المحال

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامناً مع قرار تنظيم مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامناً مع قرار تنظيم مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية.

الداخلية تحبط تهريب 11 مليون قرص مخدر بقيمة 385 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة ضد متجرى المواد المخدرة، ونجحت فى ضبط 11 مليون قرص من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاوية بميناء دمياط البحرى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

مباحث الأقصر تضبط عددا من مرتكبي واقعة فيديو التنمر على شيكابالا

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، فى ضبط عدد من مرتكبى واقعة حمل "كلب" بميدان صلاح الدين خلال الاحتفالات بفوز النادى الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا للأندية، حيث تم العمل على تفريغ الكاميرات بمختلف أرجاء الميدان لكشف المتورطين فى الواقعة، وتم ضبط عدد منهم وجارى التحقيق معهم.

محافظ الإسكندرية: استخراج تراخيص البناء من خلال تطبيق على الهاتف خلال عام

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنشاء تطبيق إلكترونى على الهاتف، يتم من خلاله استصدار تراخيص البناء، للقضاء على الفساد وعدم اضطرار المواطن التوجه إلى المركز الذكى والتعامل مع موظف المحليات، لافتا إلى أن المشروع سوف يستغرق عام وتم البدء فيه.

رسميا اعتماد قرار زيادة أندية الجمعية العمومية للجبلاية إلى 134 ناديا

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية إلى 134 ناديا بعد التصويت، خلال الجلسة، حيث وافق 60 ناديا على القرار ورفضت 5 أندية بينما امتنع الباقون عن التصويت.

الزمالك يواجه جازيل بطل تشاد في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا

تلقى نادى جازيل بطل تشاد خطابا رسميا من الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم يفيد عدم حضور نادى سياف إلى تشاد لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي لمنافسات دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجديدة 2021، ولم يتضمن خطاب الاتحاد الجيبوتى الأسباب التى منعت حضور نادى سياف لمواجهة بطل جيبوتى الأمر الذى يجعله منسحبا من البطولة وفقا لنصوص لائحة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف ".

أحمد بدير يقاضى إعلامية كويتية بعد تنمرها ووصفه بـ"الأقرع".. وابنته: أبويا قمر

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، ضجة كبيرة في الساعات الماضية بسبب التنمر علي الفنان أحمد بدير، بعد وصفها له بـ"الأقرع"، عندما نشرت صورة له وابنته وعلقت: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع"، مما دفع بدير لإتخاذ إجراءات قانونية ضدها، وكتبت أبنته سارة عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "ايمانا منا بأهمية التصدى لظاهرة وآفة التنمر التي أصبحت منتشرة فى المجتمع.. قرر أبويا توكيل أستاذ اشرف عبد العزيز المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إساءة الصحفية الكويتية مي العيدان وتجاوزها فى حقنا بشكل غير لائق".