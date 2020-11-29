شكرا لقرائتكم خبر عن نسور السماء.. أحدث أنواع المقاتلات الحربية تزين القوات الجوية المصرية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو وثائقيا عّن نسور السماء أبطال القوات الجوية، يضم أحدث أنواع المقاتلات والمروحيات على مستوى العالم، وحيث تنوعت الطائرات الحربية داخل الجيش المصرى، لتنفيذ كافة المهام الموكلة اليها لحماية الامن القومى المصرى.

كانت هذه تفاصيل خبر نسور السماء.. أحدث أنواع المقاتلات الحربية تزين القوات الجوية المصرية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.