شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تكتفى ببيان عن نتيجة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أنها ستكتفى بإرسال بيان بالنتيجة النهائية بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى وسائل الإعلام والصحفيين ولن تعقد مؤتمرا كما حدث فى الجولتين السابقتين بالمرحلة الأولى والثانية.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها ستعلن النتيجة النهائية لجولة الإعادة غدا الاثنين، من خلال إرسال بيان صحفى على جروب الهيئة الوطنية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنها طبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية فى إجراء جولة الإعادة فى 13 محافظة، واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أمرت الهيئة بتعقيم اللجان صباحا ومساء خلال أيام التصويت أو وقت الفرز وألزمت جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت إشادات كثيرة من منظمات مجتمع مدنى تشيد بالقرارات التنظيمية للعملية الانتخابية وبحسن سير عمليات الاقتراع والفرز والالتزام بالمعايير الدولية.

وأكدت الوطنية للانتخابات أنها فصلت فى جميع التظلمات المقدمة من المرشحين الذين تظلموا على عملتى الاقتراع والفرز واتبعت فى ذلك حياد القاضى وتجرده، واخطرت المتظلمين وفقا للقانون وقرارات الهيئة، خلال مدة 24 ساعة من الفصل فيه.

كما تم إضافة أصوات المصريين بالخارج التى تلقتها اللجنة المشرفة على تصويت الخارج المشكلة بالهيئة الوطنية للانتخابات، إلى نتائج الداخل بعد مراجعتها والتدقيق فى الأرقام الخاصة بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى جولة الإعادة، ومطابقتها مع عدد الناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر باعتبارها قاعدة بيانات المصريين بالخارج، وكذا مراجعة ما حصل عليه كل مرشح فى تلك الجولة.

يذكر أن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب أجريت فى 13 محافظة هى الجيزة والإسكندرية والبحيرة ومطروح والوادى الجديد والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وذلك بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع المقاعد بالجولة الأولى.