شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على قطعة أرض إسكان اجتماعى؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية حكم البلاد، تعمل وزارة الإسكان، على توفير الأراضى والوحدات السكنية للمواطنين، لتنفيذ برنامج الرئيس السيسى فى توفير شقة لكل مواطن، ولم تقتصر سياسة وزارة الإسكان على طرح وحدات سكنية أو أراضى لمحدودى الدخل، بل سعت لتوفير أراضى ووحدات لكافة الفئات، ونظرا لأن محدودى الدخل هم الفئة الأكبر، سعت الوزارة لتوفير وحدات وأراضى فى مختلف المدن خلال الفترة الأخيرة.

ونظرا لأن أراضى الإسكان الاجتماعى، كان نسبة الإقبال عليها يساوى أضعاف نسبة الإقبال على الأراضى الأخرى، وهو ما جعل وزارة الإسكان، تطرح أكثر من 12 قرعة أرض بصفة متتالية، فى أكثر من 22 مدينة جديدة، وفى هذا التقرير سوف نستعرض طرق الحصول على قطعة أرض وأبرز الاشتراطات، وكذلك أبرز الأسعار، كالتالى..