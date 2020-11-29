شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحبط تهريب 11 مليون قرص مخدر بقيمة 385 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة ضد متجرى المواد المخدرة، ونجحت فى ضبط 11 مليون قرص من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاوية بميناء دمياط البحرى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والإدارة العامة لأمن الموانئ من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (عبر ميناء دمياط البحرى بنظام الترانزيت) ومشمولها المستندى (فلاتر مياه) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمولها.

تم تشكيل لجنة أمنية ضمت فى عضويتها الجهات المعنية لتفتيش الحاوية.. أسفرت أعمالها عن ضبط ( عدد 118 كرتونة تحوى كلاً منها عدد 25 مرشح مياة "شمعة فلتر" بداخلها كمية من أقراص الكبتاجون بإجمالى عدد 11٫000٫000 قرص )، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (385٫000٫000 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.