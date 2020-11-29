شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من «البيئة» والمرور لقياس عوادم السيارات على كورنيش أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولت لجنة من فرع شؤون البيئة بأسوان، الأحد، قياس عوادم السيارات بكورنيش النيل أمام حديقة السلام، بالاشتراك مع إدارة المرور بأسوان وباحثي قسم الملوثات الهواء بالفرع، حيث تم إجراء القياسات البيئية لعوادم 15 سيارة تعمل بالبنزين كانت ٧ سيارات مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية.

وضمت اللجنة -بحسب بيان الأحد- النقيب عاطف اسماعيل من مرور بأسوان، والباحثون كمال شحات محمد وعبدالمنصف محمد ومحمود رمضان من قسم ملوثات الهواء واحمد عبدالباسط وصابر شحاته شؤون قانونية بالفرع.