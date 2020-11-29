شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ«الشيوخ» يوضح عقوبة المتنمرين من «شيكابالا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن ظاهرة التنمر التي طرأت على المجتمع مؤخرًا من أنواع كشف المستور.
وأضاف «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن «التنمر له صورتين إحداهما لفظي والآخر بالاعتداء البدني»، مشيرًا إلى أن «القانون وضع تعريفًا واضحًا للتنمر وعقوبة رادعة لمن يقوم بهذا الفعل»، والعقوبة ترتفع في حالة كون المتنمرين أكثر من إثنين«.
وأشار إلى أن «العقوبة المتوقعة على المتنمرين على كابتن فريق نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه».
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