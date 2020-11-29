شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر تواصل الاحتفال بـ«أسبوع البيئة» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، الأحد، فعاليات الاحتفال بأسبوع البيئة، وذلك عن طريق القيام بعدة زيارات لتشجير مجموعة من المنشآت الحكومية والدينية بالأشجار المثمرة.

وزار رئيس الجامعة كليات الجامعة للمشاركة في تشجير الكليات بالأشجار المثمرة، كما قام بزيارة مركز التدريب المهني بالطود التابع لمديرية القوي العاملة بالأقصر، وزيارة الادارة المركزية للأزهر الشريف بالأقصر ومعهد الفتيات الأزهري، بجانب زيارة دير القديس الأنبا باخوميوس «الشايب» والتقي بالأنبا سلوانس رئيس الدير ومجموعة من رهبان الدير وخلال الزيارة رافقة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة ومدير الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالأقصر وجملات كامل مدير عام المنطقة الأزهرية والمهندس محمد قبطان منسق مبادرة «هنجملها»علي مستوي الجمهورية والدكتورة رضا عطالله المدرس بكلية الآثار ومنسق المبادرة بمحافظتي الأقصر والإسكندرية.

وخلال الزيارة قام «محجوب» بتشجير مجموعة من أشجار الزيتون والتين، كما أهدي مجموعة أخرى للدير.

وفي نهاية الزيارة عبر الأنبا سلوانس ورهبان الدير عن مدى سعادتهم بهذه الزيارة وعن مدي استعدادهم للتعاون مع جامعة الأقصر.