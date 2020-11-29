شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «محلية النواب»: لا بد من تقييم «الاشتراطات البنائية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة قررت اعتبار المرحلة الأولى لمترو أبوقير منفعة عامة، مشيرًا إلى أن التعويضات ستكون مجدية ومرضية للمواطنين.

وأضاف «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن مشروعات المنفعة العامة إذا تعارضت مع الملكية الخاصة يتم التعويض وفقا للقانون، مشيرًا إلى أن الاشتراطات البنائية لابد أن تخضع للتقييم وتكون مرنة، موضحًا أنه لم يتلق ما يثبت تولي الجامعات مسئولية إصدار تراخيص البناء.

وأضاف أنه «يحق لرئيس الوزراء مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر»، مؤكدًا أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قام بمد فترة التصالح شهرين من قبل.

وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة أعلنت تلق 2.5 مليون طلب تصالح، معربا عن أمله في مد فترة التصالح مرة أخرى.