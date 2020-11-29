شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي الرئيس الفلسطيني في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء الأحد، في مقر إقامته بالقاهرة، سامح شكري، وزير الخارجية.

وأطلع عباس «شكري» على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة للجهود المبذولة سياسيا ودبلوماسيا لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني.

حضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي.