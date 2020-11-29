شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تواصل حملاتها التوعوية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف مديرة الإدارة، بالتنسيق مع المثقفين الصحيين بالإدارات الصحية بالمحافظة، برنامج تدريبي مكثف بمدارس المحافظة، لتوعية وتثقيف هيئة التدريس، وطلبة المدارس صحيا، وذلك في عدد من الإدارات التعليمية بمختلف المراكز والمدن، وفقاً لبروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشؤون الصحية، ومديرية التربية والتعليم بالشرقية.

كما تم -بحسب بيان الأحد- تنفيذ عدد من اللقاءات الجماهيرية في بعض المصالح الحكومية منها مجلس مدينة فاقوس، وذلك في إطار تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين وطلبة المدارس بالمحافظة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، فضلا عن وضع ملصقات توعوية عن الأمراض المعدية والفيروسية، وتقديم الإرشادات لزيادة الوعي الصحي لدي المواطنين بمحافظة الشرقية.

وتناولت اللقاءات والندوات التوعوية تدريب القائمين على التدريس والعاملين والطلاب بالمدارس، وتوعية الموظفين والمواطنين، على طرق الوقاية والحد من إنتشار العدوي بالأمراض الفيروسية، وكيفية تنفيذ الإجراءات الوقائية، خاصة في ظل الظروف الراهنة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، والطرق الصحية لزيادة رفع المناعة، وتم تقديم الإرشادات الصحية لهم، والتأكيد على أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، بداية من خط سير الطالب منذ الخروج من المنزل والذهاب إلى المدرسة وبداخلها، مع التعريف بالأمراض الفيروسية، وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والإجراءات الواجب إتباعها لتجنب انتشارها، وأهمية التباعد الإجتماعي والتأكيد على ضرورة إستخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات في أماكن التجمعات لتجنب العدوي أو الإصابة، كما تم التأكيد على أهمية النظافة العامة والشخصية، وأهمية متابعة بيان الغياب والتواصل بين معلم الفصل والزائرة الصحية بالمدرسة، ومع الإدارة التعليمية، والإدارة الصحية، لسرعة وضمان إكتشاف الحالات، وتقصي المخالطين سواء في المدرسة أو المنزل، كما تم التدريب على كيفية العزل المؤقت وطرق الإحالة لمستشفيات العزل في حالة الضرورة، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بمدارس المحافظة، كما تم التوعية بالحملات القائمة في المدارس وأهميتها للإكتشاف المبكر للأمراض لطلاب المدارس الإبتدائية مثل حملة التقزم والسمنة والأنيميا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والطلاب بالمحافظة.