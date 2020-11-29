شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على مساحة 200 متر بمدينة البياضية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، حملة لإزالة تعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة، عبارة عن مباني وشدة خشبية والشروع في بناء قواعد على مساحة 200 متر بناحية القضا بمدينة البياضية.

وبحسب بيان، الأحد، شارك في الحملة نائب رئيس مركز ومدينة البياضية عبدالمحسن ربيع، ومهندس عمرو عوض الله، مدير التنظيم، ومحمود محمد حامد، مشرف التنظيم بالمدينة، ومدير النظافة طه أبو القاسم، وعمال مجلس المدينة.

وتمت الإزالة على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى النيابة.