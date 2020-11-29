شكرا لقرائتكم خبر عن مباحث الأقصر تضبط عددا من مرتكبى واقعة فيديو التنمر على شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، فى ضبط عدد من مرتكبى واقعة حمل "كلب" بميدان صلاح الدين خلال الاحتفالات بفوز النادى الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا للأندية، حيث تم العمل على تفريغ الكاميرات بمختلف أرجاء الميدان لكشف المتورطين فى الواقعة، وتم ضبط عدد منهم وجارى التحقيق معهم.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الأقصر، أنه فور ظهور الفيديو والتأكد من الواقعة بقلب ميدان صلاح الدين الأقصرى، تم على الفور تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وبقيادة اللواء طارق يحيى مدير البحث الجنائى بالأقصر، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد جادو رئيس مباحث الأقصر، وتم تفريغ كافة الكاميرات المراقبة بالمحلات والكافيهات المحيطة بالميدان لكشف هوية المتورطين بالواقعة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم كشف هوية 6 من الشباب هم من أحضروا الكلب وتوجيه الهتافات ضد لاعب الزمالك بميدان صلاح الدين، وقاموا برفعه وعليه تي شيرت أبيض للتنمر على شيكابالا، وتمت ملاحقتهم والقبض على عدد منهم وجاري التحقيق معهم لحين عرضهم على النيابة العامة.