شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: لدينا 2500 عقار قديم عمره أكثر من 75 عاما يتأثر بالنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة بها 2500 عقار قديم آيل للسقوط معرض للسقوط والانهيار تأثرا بالنوات والأمطار، مؤكدا على اهتمام المحافظة بهذا الملف الهام ومحاولة توفير أماكن إيواء للمستحقين، مؤكدا أن المحافظة حاليا تبحث عن حل قانونى للتدخل مباشرة وهدم العقارات الآيلة للسقوط لمنع خطورتها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة والذى تناول تحديات مواجهه الأمطار بالإسكندرية.

وكان أكد محافظ الإسكندرية، أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنشاء تطبيق إلكترونى على الهاتف، يتم من خلاله استصدار تراخيص البناء، للقضاء على الفساد وعدم اضطرار المواطن التوجه إلى المركز الذكى والتعامل مع موظف المحليات، لافتا إلى أن المشروع سوف يستغرق عام وتم البدء فيه.

من جهه أخرى، أعلن محافظ الإسكندرية عن تنفيذ مشروع تطوير حلقة السمك بالانفوشى على مشروع يستغرق عامين وسوف يتم تنفيذه قريبا، كما أنه سيتم نقل وكالة الخضر والفاكهة إلى منطقة نجع العرب، خلال شهر بالرغم من اعتراض البائعين إلا أنه يصب فى صالح المشروعات القومية، كما أكد أنه جارى دراسة مشروع لاستفادة من مياه الأمطار بدلا من توجيهها فى المصارف أو البحر.