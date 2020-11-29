شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه بصياغة منظومة متكاملة للبناء.. غدًا بـ«الخليج 365» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول عدد ”الخليج 365” المطبوع الصادر صباح غدٍ الإثنين، عددٍ من الملفات والتغطيات الهامة، كان أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة منظومة متكاملة للبناء، فضلاً عن تكليفه بضم أراض إضافية لمشروع «أهالينا 3» لاستيعاب وتسكين أكبر عدد من الأسر.. وإلى أهم العناوين.

◄ أهم العناوين:

6 نواب محافظين فى أول ندوة من نوعها بعد عام على توليهم المسؤولية.. جيل المسؤولين الشباب يتكلم.. لا يوجد بيننا شخص لا يعرف العمل العام.. ومؤتمرات الشباب جعلتنا نرى واقعنا ونتحرك باتجاه المستقبل.. فرصتنا الذهبية فى عصر السيسى.. مصر قوية وتستوعب كل أبنائها.. وهدفنا تطوير العمل التنفيذى وتنمية الحياة الحزبية

الرئيس يوجه بصياغة منظومة متكاملة للبناء.. السيسى يكلف بضم أراض إضافية لمشروع «أهالينا 3» لاستيعاب وتسكين أكبر عدد من الأسر والعمل على إنهاء العشوائية بمسار جديد يحقق حوكمة التوسع العمرانى

رئيس اتحاد الكرة عمرو الجناينى من «الخليج 365»: أحذر من فتنة التعصب الكروى.. نهائى أفريقيا «رائع» وشرفنا أمام العالم.. وقرار عودة الدورى سبب وصول 3 فرق مصرية لنهائيات القارة أزمة فضل وكهربا انتهت في 3 دقائق.. وانتظروا رابطة أندية للمحترفين تخدم الجميع

طفرة تنموية فى شرايين سيناء والصعيد.. رفح والمنيا على خريطة السياحة والعمران.. المتحف الأتونى بـ«عروس الصعيد» يتألق بـ10 آلاف قطعة أثرية.. و1344 وحدة سكنية لأهالى أرض الفيروز

إعلان النتيجة النهائية لإعادة المرحلة الأولى لـ«النواب».. «الوطنية للانتخابات»: انتهاء الفصل فى الطعون وإضافة أصوات المصريين بالخارج

لا تغيير فى مواعيد إغلاق منافذ التموين.. الحكومة تنفى عددًا من الشائعات أبرزها إعلان الشروط الجديدة لموسم العمرة

«منصة التعليم المصرى» تنطلق كدليل شامل للعام الدراسى الحالي.. «التعليم»: توفير محتوى رقمى تفاعلى مربوط بالمناهج الدراسية لمساعدة الطلاب على الفهم مزود بالصور والفيديوهات.. والمنصة تدرب طلاب الثانوى على الأسئلة الجديدة وطرق الإجابة عنها

رئيس جامعة حلوان يكشف التفاصيل الكاملة لإنشاء جامعة حلوان الأهلية التطبيقية.. الدكتور ماجد نجم: تخصيص 60 فدانا بالحرم الجامعى لإنشائها بتكلفة تصل 2 مليار جنيه.. ووضع حجر الأساس قبل نهاية ديسمبر

جدل حول اختصاصات اللجنة التشريعية بـ«الشيوخ».. المجلس يرفض مطالبات حذف عبارة «بما يتفق مع الشريعة الإسلامية».. ولجنة إعداد اللائحة: حرصنا على مراعاة كل النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس





مديريات الصحة بالمحافظات تعلن الطوارئ فى مواجهة الموجة الثانية لكورونا.. تجهيز مستشفيات العزل بكل المتطلبات لخدمة الحالات المصابة.. وتوفير المستلزمات والأدوية.. والتأكيد على الإجراءات الاحترازية بجميع المؤسسات