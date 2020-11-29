بالفيديو.. إحباط تهريب 11 مليون قرص كبتاجون بـ 385 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تباشر النيابة العامة التحقيقات فى واقعة إحباط تهريب 11 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون مخبأة داخل حاوية. كانت أجهزة الأمن ضبطت حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى عبر ميناء دمياط البحرى بنظام الترانزيت ومشمولها المستندي "فلاتر مياه" وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمولها. وتم تشكيل لجنة أمنية ضمت في عضويتها الجهات المعنية لتفتيش الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط 118 كرتونة تحوي كل كرتونة 25 مرشح مياه "شمعة فلتر" بداخلها كمية من أقراص الكبتاجون بإجمالي 11 مليون قرص وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 385 مليون جنيه تقريباً.

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