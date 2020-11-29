"مخبأة داخل فلاتر مياه".. إحباط تهريب 11 مليون قرص "كيبتاجون" بـ385 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (عبر ميناء دمياط البحري بنظام الترانزيت) ومشمولها المستندي (فلاتر مياه) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر داخلها.
تم تشكيل لجنة أمنية ضمت في عضويتها الجهات المعنية لتفتيش الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط 118 كرتونة تحوي كلاً منها 25 مرشح مياه "شمعة فلتر" بداخلها كمية من أقراص الكبتاجون بإجمالي 11٫000٫000 قرص).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (385٫000٫000 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.
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