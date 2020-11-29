بإجمالي 12 كم.. برج قليوب يدخل الخدمة ضمن تطوير نظم إشارات سكة حديد "القاهرة- الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى الاستبدال بالنظام الحالي (الكهربي القديم) آخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، دخول برج قليوب والمنطقة الأوتوماتيكية بين قليوب وقها في الخدمة بإجمالي ١٢ كم؛ وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة- الإسكندرية بطول 208 كم، والجاري تنفيذه حاليًّا بمعرفة شركة "تاليس" الإسبانية العالمية، بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4SILL.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتكون من (19 برجًا رئيسيًّا و15 برجًا ثانويًّا و80 مزلقانًا)، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٧٧%، وتم حتى الآن دخول عدد 11 برجًا رئيسيًّا الخدمة؛ وهي (قويسنا- بركة السبع- كفر الزيات- إيتاي البارود- دمنهور- أبو حمص- طوخ- سندنهور- كفر الدوار- قها- قليوب)، و10 أبراج ثانوية و58 مزلقانات الخدمة.

وأشار وزير النقل إلى أن برج قليوب والمنطقة الأوتوماتيكية يتحكمان في عدد 19 سيمافورًا ضوئيًّا وعدد 6 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيًّا، وعدد 46 موتور تحويلة.

ولفت الوزير إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية؛ للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، مضيفًا أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.