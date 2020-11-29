شكرا لقرائتكم خبر عن في احتفالية «المحاربين القدماء».. محافظ أسوان يكرّم أسر الشهداء ومصابي العمليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات إحتفال جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة، بحضور اللواء باسم عزت مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والقيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والشعبية والتنفيذية والدينية.

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة وجه محافظ أسوان التحية لكل شهيد على ما قدمه لبلده من التضحية بروحه الطاهرة فداءاً للوطن ليكون تجسيداً حياً لآسمى معانى الولاء والإنتماء لمصر وشعبها العظيم، بجانب التماسك والترابط ككيان واحد وهو الذي يؤكد عليه دائماً الرئيس عبدالفتاح السيسي في المناسبات المختلفة بأننا قادرين على مواجهة أي تحديات بالإلتحام والوحدة بين الشعب والجيش والشرطة، لافتاً إلى أنه تقدير وإعتزازاً من المحافظة لتضحيات الشهداء، فقد تم أثناء تنفيذ أكبر مشروع حضارى للتطوير والتجميل وضع النصب التذكارى للشهداء في المكان الذي يليق بهم وبتضحياتهم الغالية وذلك بوسط حديقة درة النيل وبمواجهة مبنى الديوان العام لتظل ذكراهم الخالدة دائماً معنا في جميع المناسبات والإحتفالات الوطنية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وعلى رأس ذلك إطلاق أسمائهم على المدارس والشوارع وغيرها من المنشآت الهامة لنرد بعض الجميل لأبطالنا من شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة، مشيراً إلى أن مصر حالياً تشهد تضحيات بأرواح أعز الرجال الأبرار لصد كافة أشكال العنف من قوى الظلام والإرهاب، كما تشهد جبهة حرب أخرى بمشروعات في جميع القطاعات لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وأيضاً رفع مستوى الخدمات والمرافق العامة من أجل تحسين معيشة وحياة المواطنين في المناطق النائية والنجوع والقرى والمدن.

جدير بالذكر أن احتفال جمعية المحاربين القدماء استهل فعالياته بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها كلمات للقيادات الدينية، بجانب كلمة اللواء باسم عزت والتى نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأيضاً تحيات الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء محافظة أسوان، مؤكداً على الدور الهام الذي تقوم به جمعية المحاربين القدماء في رعاية أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وتوفير كافة السبل للإهتمام بهم، وبالتوازى مع ذلك هناك تطوير مستمر لآليات ومنظومة العمل بالجمعية لتواكب مختلف التطورات على المستوى المحلى والعالمى

فيما شهدت فعاليات الاحتفال أيضاً تكريم 15 من أسر الشهداء ومصابي العمليات من القوات المسلحة والشرطة، وأيضاً تكريم الجهات المعاونة، فيما قامت فرقة الموسيقى العربية بجامعة أسوان بتقديم مجموعة من الأغانى الوطنية والدينية، كما تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ومدير جمعية المحاربين القدماء.