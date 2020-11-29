شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تطلق قوافل طبية وبيطرية وزراعية لقرية كفر منصور بطوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّم قطاع التعليم والطلاب وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، قوافل طبية وبيطرية وزراعية لقرية كفر منصور بطوخ، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها.

وبحسب بيان، الأحد، تأتي هذة القوافل من خلال مبادرة وزارة الشباب والرياضة لدعم القري الأكثر احتياجا، بمشاركة أساتذة وأعضاء هيئة التدريس وإداريين وطلاب من كليات الطب البشري والطب البيطري والزراعة والتربية الرياضية والادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن الجامعة لديها ثلاثة قطاعات هامة، وهي التعليم والطلاب والدرسات العليا والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة،

حيث تعتبر الجامعة بمثابة شريك رئيسى في عمليات التغيير الاجتماعي والتنمية، وحل مشاكل المجتمع المحيط بها من خلال البحوث التطبيقيه والتواجد بين أطراف المجتمع والمشاركة في حل مشاكله.

وأشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى اهمية إبراز دور التعليم الجامعي في تطوير المجتمع وتنميته وتوسيع أفاقة المعرفية والثقافية من خلال إسهام مؤسساته في تخريج خرجين قادرين على تطوير مجتماعتهم.

من جانبة أكد الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان جامعة بنها لها دور هام في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موضحًا أن هذه القوافل تأتى في إطار زيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتفعيلاً لدور الجامعة في رعاية أبناء الأقليم من خلال القوافل المتكاملة للقري الاكثر أحتياجا والاكثر كثافة في السكان.

جامعة بنها تطلق قوافل بيطرية لقرية كفر منصور بطوخ

جامعة بنها تطلق قوافل بيطرية لقرية كفر منصور بطوخ

جامعة بنها تطلق قوافل بيطرية لقرية كفر منصور بطوخ

جامعة بنها تطلق قوافل بيطرية لقرية كفر منصور بطوخ

جامعة بنها تطلق قوافل بيطرية لقرية كفر منصور بطوخ

جامعة بنها تطلق قوافل بيطرية لقرية كفر منصور بطوخ