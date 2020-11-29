شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «الشيخ زايد»: إنشاء مطبات صناعية بطرق التبة استجابة لشكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد، القيام بتنفيذ عدد من المطبات الصناعية بطرق «تبة زايد». وقال الجهاز، في بيان، الأحد، إن هذه الخطوة، تأتي كاستجابة للعديد من شكاوى المواطنين، وللحث على تهدئة السرعة بتلك المنطقة. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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