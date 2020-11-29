شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حول التوعية بمناهضة العنف ضد المرأة في بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، ندوة حول التوعية بمناهضة العنف ضد المرأة في مدرسة الشهيد المقدم شريف عمر الثانويه بنات ببئر العبد.

وأكدت فؤاده حسن، عضو المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، في بيان، الأحد، أن الندوة تاتي في إطار حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

واستعرضت محمود اهم القضايا التي يتناولها المجلس القومى في الفتره الحاليه ومنها الاحتفال باليوم العالمى لمناهضه كل أشكال العنف ضد المرأة والحديث أيضًا عن الاتفاقيات الدولية التي تحد من انتشار العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى أن من بين انواع العنف ضد المرأة الزواج المبكر والختان والحرمان من تكلملة العملية التعليمية للبنات والعصبية والقبليه في المشاركة السياسيه للمرأة.

كما أشارت إلى الخدمات التي يقدمها المجلس القومى للمرأة وهي استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات والفتيات بالمدارس والقرى والتوابع ومساعدة المرأة في اقامة مشروعات تنموية لمواجهه الاضرار التي حدثت بسبب كورونا.