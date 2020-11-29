شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال النظافة في شوارع السويس ومتابعة خطة صيانة المعدات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى خالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس، جولة تفقدية بنطاق حي فيصل تابع خلالها أعمال خطة الصيانة للمعدات والسيارات بالحي، مشددًا على ضرورة الاستمرار في أعمال الصيانة الدورية لمعدات النظافة وإصلاح ودهان صناديق القمامة القديمة واعادة توزيعها للأماكن الأكثر احتياجًا.
وأكد سعداوي بحسب بيان، تكثيف أعمال النظافة على مستوى قطاعات الحي ورفع الإشغالات وتنظيف المساحات الفضاء المنتشرة بين العمارات بمنطقة مستقبل 3، ومدينة المروة والمناطق المحيطة.
كما تابع أعمال رفع مساحات الأراضي الفضاء في المناطق المجاورة للحي، وإجراء دراسة سريعة من خلال التخطيط العمراني وحي فيصل لكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل لخدمة أهالي المنطقة في إطار توجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.
كما قام السكرتير العام بجولة تفقدية لعدد من شوارع المحافظة لمتابعة اعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع السويس، مكلفا رؤساء الأحياء بالمتابعة اليومية وتفريغ صناديق القمامة اولا باول.
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