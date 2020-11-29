شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة سيناء» تبحث تحويل المخلفات إلى مكونات عضوية نافعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبحث مديرية الزراعة بشمال سيناء تحويل المخلفات لمكونات عضوية نافعة في الحياة اليومية، وذلك بمشاركة 14 باحثًا في مختلف التخصصات.

وقال عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعه بشمال سيناء، ان مشروع تحويل المخلفات الزراعية لمنتج حيوى يجري بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمى.

أضاف أنه تم اعداد دراسة في مناطق بئرالعبدورمانة والعريش حول المشروع، والذي يعتمد على فكرة التخلص من النفايات.

بدوره أكد الدكتور مجدى جمال، رئيس الفريق البحثي، ان فريق العمل العلمى ضم 14 باحثا في تخصصات مكون الاراضى والمياه ووقاية النباتات وأمراض النبات والاقتصاد.

أضاف أنه يوجد وحدة ميكنة خاصة بتحويل النفيات لمنتجات نافعة سبق وتم توفيرها من مشروع علمى بحثى طبق على ارض سيناء للاستفادة من المخلفات ويحمل اسم المشروع المصرى الفنلندى.

أكد على اعداد تقديم تقرير كامل حول تفاصيل المشروع ليستفيد منها صناع القرار في المحافظة وتتبناها جهات التنفيذ.

وقال إن المشروع يعتمد على عملية تحويل المخلفات بصهرها بالانحلال الحرارى بالتكنولوجيا الجديدة لينتج 4 انواع من السوائل، وهى مبيد حشرى حيوى، ومبيد فطرى حيوى، مبيد حشائش حيوى، وعند درجة 750 درجة ينتج زيت طلاء حيوى، بجانب المنتج الاساسى وهو الفحم الحيوى، ومنتج البايو غاز ويستخدم مصدر وقود.