شكرا لقرائتكم خبر عن يضم قبتين بقطر 50 مترًا.. معلومات عن مشروع مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف شركة المقاولون العرب أعمالها لتنفيذ مشروع إنشاء مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتصل مساحة الموقع العام لمجلس النواب الجديد، إلى 126 ألف متر مسطح ويتكون من مبنى المجلس (المبنى الرئيسي) ومبنى الخدمات، كما يضم الموقع العام الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء.

ويقع مبنى مجلس النواب على مساحة 18 ألف متر ويتكون من قاعة رئيسية سعة 1000 عضو ومكاتب إدارية، وهو عبارة عن بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة، كما يضم قبتين بقطر 50 متر، كما يضم البرلمان عدداً من المباني الخدمية تشمل المركز الطبي والمبنى الأمني ومبنى محطة الكهرباء ومبنى الكهروميكانيك ومحطة الإطفاء وجراجات للسيارات تسع 675 سيارة.