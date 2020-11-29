شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الإدارة الصحية والمركز الطبي في الإبراهيمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على ديوان الإدارة الصحية بالإبراهيمية والمركز الطبي بالإبراهيمية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمركز الطبي.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة بالإدارة والمركز، وتابع خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، وشدد على توافر كافة الأصناف من أدوية الرعاية الأولية بالمركز الطبي، كما وجه بنقل إستراحة المواطنين متلقي الخدمة الطبية، لأماكن أخرى خارج المبني، وذات تهوية جيدة لمنع إنتشار العدوي.

كما قام وكيل الوزارة بمراجعة خطوط السير للمواطنين داخل المركز، ووجه بتحديد مسارات أخرى لتطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، وشدد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تقديم الخدمة، وكلف مدير إدارة التخطيط بالمديرية، بسرعة الإنتهاء من إجراءات بعض أعمال الصيانة والترميمات بمبني المركز الطبي، بالتنسيق مع مديرة الإدارة الصحية بالإبراهيمية.