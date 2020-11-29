شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن استقبال 15 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء عدد 1 سفينة حاويات و6 سفينة بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10105 أطنان تشمل 2422 طن كسب صويا و2400 طن رمل و4353 فوسفات و930 طن نترات أمونيوم، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26307 طن تضم 10445 طن قمح و6173 طن ذرة و8242 طن حديد و709 أطنان صودا و738 طن خشب زان. ‎

كما سجلت إجمالى حركة الصادر من الحاويات 824 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطا وبطاطس وفاصوليا وفلفل وبصل) وحاصلات زراعية (شطة وفول سودانى) وفواكة (برتقال) يتم تصديرها إلى كل من السعودية وسلوفينيا وكرواتيا وباكستان والمانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 507 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1107 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125124 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 18760 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1316 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، فى حين بلغت بلغت حركة تداول الشاحنات 2965 شاحنة منها 509 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 28451 من البضائع العامة.