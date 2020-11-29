شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للمرأة يواصل تدريباته حول نظام الإحالة وجرائم العنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل المجلس القومى للمرأة فعاليات اليوم الثانى من الدورة التدريبية حول نظام الإحالة وجرائم العنف ضد المرأة وجرائم تقنية المعلومات في الفتره من ٢٨ نوفمبر إلى ١ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك بحضور 65 من العاملين بمكتب شكاوى المرأة بالمحافظات.

بدأت فعاليات اليوم الثانى من الدورة التدريبية بتطبيق عملى على قضايا حقيقية، حيث أشار المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس إلى أهمية دور مكتب الشكاوى في القضايا وخاصة قضايا الرأى العام، فمكتب الشكاوى يتحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة، وأكد على أهمية إدراك عنصر التحرك السريع عند تلقى الشكاوى في القضايا الجنائية ومعرفة كيفية الحفاظ على الأدلة الجنائية وتوعية الشاكيات بذلك.

وضح المستشار أحمد النجار أنواع العنف المتمثلة في الحرمان من الميراث والختان والزواج المبكر مؤكداً ان المادة 242 مكرر قانون العقوبات تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات لكل من قام بختان أنثى دون مبرر طبى، اوضح اهتمام القانون المصري بالجرائم الإلكترونية.

وأكدت امل عبدالمنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة ان المكتب كان المكتب يقوم بتوفير المحامين المتطوعين للشاكيات، الآن يقوم بكتابة البلاغات وإرسالها إلى مكتب النائب العام، ودور المكتب أصبح ممثلا في تقديم الاستشارات النفسية والقانونية وكتابة البلاغات، وأشارت إلى أنه سيتم التعاون مع وزارة العدل بين مكتبى المساعدة القضائية والتسوية، ويقدم مكتب الشكاوى خدمات مباشرة تتمثل في تلقى الشكاوى وخدمات غير مباشرة تتمثل في التوعية والندوات.