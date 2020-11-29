شكرا لقرائتكم خبر عن توفير معقمات ومطهرات وكمامات بأسعار مخفضة بمدن كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدن محافظة كفر الشيخ طرح معقمات ومطهرات وكمامات بأسعار مخفضة تيسراً على المواطنين في الحصول على المطهرات والكمامات بأسعار أقل من المطروح في الأسواق، في إطار التعاون الوثيق بين قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة كفر الشيخ ،وحرصا منهم على توفير مستلزمات المطهرات والكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على صحة أبناء المحافظة، قرراللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تخصيص أماكن لسيارات القوات المسلحة طبقا للجدول المطروح.

ووفرت القيادة المنطقة الشمالية العسكرية ،سيارات متنقلة لطرح عدد من المطهرات والكمامات والكحول ،وشاور، ومجموعة من الصابون، وكلور ،وصابون سائل، بأسعار مخفضة للجمهورية، يتم طرحها بمدن المحافظة ابتداء من بعد غد الثلاثاء.

وستتواجد عربات المطهرات لبيع المعقمات والكمامات يوم الثلاثاء المقبل، الأول من شهر ديسمبر 2020م أمام مجالس مدن كفر الشيخ ،وبيلا ودسوق، ويوم الأربعاء المقبل، الموافق 2 من ديسمبر 2020م أمام مجالس مدن الحامول والرياض وبمركز سيدي سالم أمام المسجد الكبير، ويوم الخميس المقبل ،الموافق 3 ديسمبر 2020م أمام مجالس مدن قلين وفوه ومطوبس.

وأسعار المعقمات والكمامات كتالي ،50 كمامة درجة أولى مكيسة ب 65 جنيه ،وجيل كحول 70% لتر ب 55 جنيه ،وكحول 70% لتر ب 50 جنيه ،وجيل كحول70% نصف لتر ب 30 جنيه ،وكحول 70% نصف لتر ب 25 جنيه، وكحول 70% 150مللي ب10 جنيهات ،وشاور 4 لتر 45 جنيه ،وشاور لتر ونصف 18 جنيه ،ومجموعة صابون 4 ب 13 جنيه ،وكلور لتر ب5 جنيهات ،وصابون سائل 750مللي ب 5 جنيهات