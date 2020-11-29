شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول لإقامة مشروعات زراعية إنتاجية جديدة بالوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور محمد يسري هاشم رئيس جامعة هليوبوليس بروتوكول تعاون لتخصيص مساحة 200 فدان للجامعة كمرحلة اولي وتصل إلى المستهدف وهو 1000 فدان في حال الجدية في التنفيذ، وذلك لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وحضر توقيع البروتوكول ،حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور حلمي أبوالعيش رئيس مجلس أمناء الجامعة .

يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الوادي الجديد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي .

وقام الزملوط ورئيس الجامعة ورئيس الأمناء بمعاينة الموقع المقترح على الطبيعة بالكيلو 50 طريق الخارجة- الداخلة والذي تم إختياره ليكون مجمع للمشروعات الزراعية البحثية الخاصة بالجامعات المصرية.