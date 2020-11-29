شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عاطلين سرقا سيارة نقل من صاحبها أثناء تواجده بالمسجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية من ضبط عاطلين كوّنا تشكيل عصابي فيما بينهما لسرقة السيارات النقل؛ عن طريق استدراج أصحابها بحجة نقل بضائع ثم الاستيلاء على السيارات عن طريق المغافلة.

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة النزهة بالقاهرة من سائق مقيم بمحافظة الإسكندرية، قرر فيه أنه يعمل على سيارة نصف نقل، وأثناء تواجده بموقف العامرية حضر له شخصان يستقلان سيارة ملاكي، وطلبا منه الذهاب معهما إلى مدينة نصر لإحضار كمية من البضائع.

وأضاف المُبلغ أنه توجه معهما، وبمجرد وصولهم إلى مدينة نصر طلبا منه التوقف للدخول إلى المسجد للصلاة، وبالفعل دخلوا جميعهم إلى المسجد، وبعد انتهائه من الصلاة، بحث عنهما فلم يجدهما، وعندما خرج لم يجد الشخصان ولم يجد سيارته، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى قسم شرطة برج العرب للفحص.

وتم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب؛ أشرف عليه العميد رمضان عبدالرحمن، وكيل مباحث غرب الإسكندرية، وعن طريق تتبع الكاميرات تم رصد السيارة الملاكي التي كان يستقلها المتهمان وخط سيرها، وبالاستعلام من إدارة المرور؛ تبين أنها مستأجرة من أحد معارض السيارات، وتم تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة، أحدهما (م.ع) مقيم بدائرة قسم أول العامرية، والآخر (ح.م) بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وبعرض صورهما على المُبلغ تعرف عليهما، وعقب استئذان النيابة العامة، ألقى القبض عليهما في كمين أعد لهما بمعرفة ضباط المباحث.

تحرر محضرًا بالواقعة، وأحيل إلى المستشار حسن أباظة، رئيس نيابة برج العرب، وأمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة.