شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الحملات المكثفة للمرافق الحيوية بدائرة المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملات المكثفة علي المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلي تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

حيث أشرَف علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، علي أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه خط عشره بالمنشاة الكبرى بطريق عين الحياه، بالإضافة الي متابعة استمرار أعمال كسح مياه الأمطار من أماكن تجمعها.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، المرور علي المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية، حيث تم المرور على محطة مياه كحيلو وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، وذلك للاطمئنان على سير العمل بهم والقيام بعملها على أكمل وجه، كما تم متابعة أعمال رش وتعقيم المدرسة الابتدائية، والشوارع، ودار المناسبات، وأمام المساجد، والطرق العامة بقرية القن، بالإضافة الي رش وتطهير المصالح الحكومية، والوحدة الصحية بقرية الفقهاء القبلية.

وأشرف اللواء هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، علي استمرار أعمال كسح مياه الأمطار، مشدداً على رفع درجة الاستعداد القصوى والمتابعة الدورية لسيارات الكسح، والمعدات وماكينات الري لسحب مياه الأمطار، ومتابعة العاملين بقسم النظافة لسرعة الانتهاء من سحب هذه المياه أولاً بأول، حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وأشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، علي استمرار أعمال حملات التطهير والرش بالمطهرات لجميع المعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، علي أعمال رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية والمنشآت العامة والخاصة، حيث تم تطهير وتعقيم المساجد، وكذا بشوارع سوق المدينة.

واشرَف احمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي اعمال رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية والمنشآت الحكومية بالمدينة، حيث تم تطهير وتعقيم السجل المدني، بالتنسيق مع مسئولي الادارة الصحية والملاريا ببيلا.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.