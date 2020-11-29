شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح أعمال تطوير مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوى فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أعمال تطوير مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوى بمحافظة الشرقية، يرافقها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حيث بلغت تكلفة أعمال التطوير المجمع 16 مليون و500 الف جنيه.

وأجرت وزيرة التضامن الاجتماعى بجولة تفقدية داخل المجمع، حيث استعرضت منتجات الورش، واساليب دمج الأطفال والكبار بلا مأوى داخل المجمع، بالإضافة إلى تفقد العيادة وورشة النجارة وغرف الإقامة.

وأشادت وزيرة التضامن بجهود أعمال التطوير التى قامت بها جمعية الدفاع الاجتماعى وجمعية بسمة اللتان تشرفان على المجمع، مؤكدة حرص وزارة التضامن الاجتماعى على تقديم أفضل الخدمات فى مختلف دور رعاية الأطفال والكبار بلا مأوى.

ويمتد المجمع على مساحة 6300 متر مربع وكان مخصصا للأطفال بلا مأوى ثم توسع ليضم كبار بلا مأوى أيضا.

وتبلغ السعة الاستيعابية لمبنى الأطفال بلا مأوى 100 طفل ويضم حاليا 32 طفلا، ويضم المبنى العيادة، صالة ألعاب، ورشة نجارة، المدرسة الصديقة وسينما تعليمية والمطعم وغرف الأنشطة ومكتبة وغرف الإقامة وغرف المذاكرة

ويمتد مبنى كبار بلا مأوى على مساحة 900 متر مربع وتبلغ سعته الاستيعابية 100 شخص من الكبار بلا مأوى ويضم حاليا 80 شخصا.