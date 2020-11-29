شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب شبكات أمان لحماية المارة من السقوط فى الوعات الصرف الصحى بالهرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، تركيب شبكات أمان، ببلاعات الصرف الصحى لحماية المارة من السقوط بها في حالة سرقة غطاء البلاعة أو كسره، حيث يتم تركيب شبكة من الحديد أسفل غطاء البلاعة محكم الغلق يعمل كغطاء احتياطي أسفل الغطاء الرئيسى لمنع سقوط المارة وحماية أرواحهم.

وقالت محافظة الجيزة إنه في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتحت إشراف ومتابعة اللواء خالد عصر رئيس حي الهرم للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وحفاظا علي ارواحهم ، قامت إدارة المرافق بالمتابعة مع شبكات الهرم والعمرانية علي أعمال تركيب شبكات حماية للمواطنين تحت اغطية الصرف الصحي بشارع مسجد التوحيد بشارع المجزر الآلي وإجراء التجربة علي فاعليتها.

وفى سياق أخر أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ عدداً من الإجراءات للحد من وقوع حوادث السير بطريق الفيوم الجديد تحديدا أمام بوابات قطاع حدائق الأهرام "خوفو – احمس – خفرع"، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين ، حيث أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم إنشاء عدد 6 مطب صناعى طبقا للمواصفات الهندسية أمام بوابات حدائق الأهرام "خوفو – احمس – خفرع" بواقع 2 مطب صناعى فى الاتجاهين أمام كل بوابة مع وضع العلامات التحذيرية اللازمة لإرشاد قائدى المركبات بالمطبات، وذلك لتهدئة السرعات حفاظاً على السلامة العامة، وذلك بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من تركيب كبارى المشاة للمواطنين والمقرر إنشاءها خلال الفترة المقبلة بنفس الموقع.