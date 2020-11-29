شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كرة القدم لوزارة التموين يصعد للدور النهائى فى بطولة الوزارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة القدم لوزارة التموين والتجارة الداخلية على فريق وزارة الشباب والرياضة 3/0 فى النسخة الاولى من بطولة الوزارات، كما فاز على فريق وزارة التخطيط 4/0 والقوى العاملة 6/3 والسياحة 4/1 وخسر من فريق وزارة الدفاع 2/1، وأثنى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على فريق وزارة التموين.
وقدم فريق الوزارة التحية للدكتور على المصيلحى وزير التموين لرعايته للفريق وتقديمه الدعم لهم وقدموا الشكر وأيضا للعميد خالد شرف مساعد وزير التموين وأحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي.
كما حقق الفريق أمس السبت فوزا على فريق وزارة الاسكان والتعمير بنتيجة 3/1 وصعد للدور النهائى لبطولة الوزارات.
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