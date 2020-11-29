شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات مطار القاهرة تلغى سفر راكب مصاب بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إلغاء سفر راكب يحمل تحليل PCR إيجابى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والسماح له بمغادرة المطار بعد التوقيع على إقرار الحجر المنزلى لمدة 14 يومًا.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الركاب علي رحلة طيران مصر للطيران رقم 912 المتجهة إلي دبي، قام موظف شركة مصر للطيران بالكشف علي جميع الإجراءات الخاصة بالركاب من بطاقات صحية وشهادة تحليل PCR، وتبين وجود راكب يحمل تحليل فيروس كورونا PCR إيجابي، وعلي الفور تم إبلاغ إدارة الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، حيث قرر منع الراكب من السفر والسماح له بمغادرة المطار بعد التوقيع على إقرار الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

وتلتزم سلطات المطار بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات ، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.