شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات مصر للطيران قادمة من بودابست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الغردقة الدولي ، أولى رحلات مصر للطيران رحلة رقم MS752 قادمة مباشرة من بودابست عاصمة المجر إلي ،وعلي متنها 112 راكبا .

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية ، بأن مصر للطيران، عضو تحالف ستار، قد أعلنت عن بدء تشغيل رحلة أسبوعية بين مدينة بودابست بالمجر ومدينة الغردقة ، بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi والتي تسع لعدد 140 مقعد ، ومن المقرر تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيتين بين القاهرة وبودابست أيام الجمعة والثلاثاء.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .