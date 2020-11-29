شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى بالخارج يساهم فى تطوير مركز نظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، مع المهندس تامر هدايت، رئيس إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وأحد المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار، لاستعراض نتائج تعاونه مع وزارة الإنتاج الحربى وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والشركة، لتطوير مركز نظم المعلومات والحواسب بوزارة الانتاج الحربى الذى يضم مركز البيانات “داتا سنتر” والاتصال "كول سنتر" طبقا لأحدث المواصفات العالمية وأحدث الأجهزة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" الذى نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2019.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها للواء محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربى، وكافة العاملين بالوزارة لتعاونهم الدائم للاستفادة من خبرات أبناء مصر بالخارج فى مجالات العمل المختلفة، ومن بينها مشروع المهندس تامر هدايت، الذى يعمل جاهدا منذ مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" على تقديم كل ما يلزم فى تخصص تكنولوجيا المعلومات، والمساهمة فى خطة التحول الرقمى فى مصر.

وقال المهندس تامر هدايت، إن الفترة الماضية شهدت تطور بمركز نظم المعلومات والحواسب لوزارة الإنتاج الحربي، الذى يضم مركز البيانات "داتا سنتر" والاتصال "كول سنتر" طبقا لأحدث المواصفات العالمية وأحدث الأجهزة، ويتم استعراض هذا التطور بجناح الوزارة.

وأشار هدايت، إلى أن التعاون الحالى مع وزارة الإنتاج الحربى، يأتى ضمن بروتوكول تعاون يستهدف تنفيذ سياسة الوزارة، والتى تقوم على التعاون مع الشركات العالمية من أجل توطين احدث التكنولوجيات فى مصر، وتطوير المشروعات القومية بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ويخدم المواطنين ويلبى احتياجاتهم التى يشارك بها مركز نظم المعلومات والحواسب التابع للوزارة مثل منظومة السلع التموينية، والحيازة الزراعية، والحجر الزراعى ومنظومة تتبع الدواء ومنظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة الشهر العقاري، ومنظومة الضرائب العقارية.

وأضاف هدايت، أن مشروعه مع وزارة الإنتاج الحربى تم تنفيذه فى غضون شهور واليوم تستعرض الوزارة بجناحها، ما تم من تطور بمركز نظم المعلومات والحواسب لوزارة الانتاج الحربى الذى يضم مركز البيانات “داتا سنتر” والاتصال “كول سنتر” طبقا لأحدث المواصفات العالمية وأحدث الأجهزة إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وانشاء مراكز البيانات .

كما أعرب عن شكره لجهود وزارة الهجرة فى ربط أبناء مصر بالخارج بوطنهم الأم، وكان ذلك سببا مباشرا لعودته للعمل فى مصر بعد سنوات، من خلال تعاونه مع بعض المشروعات مع الوزارات المعنية كإحدى ثمار مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" الذى تم تنفيذه العام الماضى، بحضور كوكبة من أبناء مصر فى الخارج.

وأكد هدايت، أن القيادة السياسة لديها إرادة قوية وعزم على تنفيذ خطة التحول الرقمى فى مصر بشكل سريع فى جميع الوزارات والهيئات و المصالح الحكومية وأنه سعيد بتعاونه مع مركز نظم المعلومات والحواسب بوزارة الانتاج الحربي، والنجاح الكبير الذى تم تحقيقه.

جدير بالذكر أن للمهندس تامر هدايت عددا من المواقف الوطنية المشرفة كان من بينها استجابته، لدعوة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة والخاصة بـ"تحدى الخير"، لدعم العمالة غير المنتظمة خلال وباء كورونا المستجد، حيث أعلن فى رسالة مصورة مشاركته فى هذه المبادرة الخيرية من خلال التبرع مبلغ 100 ألف دولار.