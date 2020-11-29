شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن أسماء الفائزين بجوائز عام 2019 بقيمة 3ملايين و540 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، فى جلسته صباح اليوم، على أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2019، بأنواعها المختلفة (التميز - التقديرية - التفوق العلمى - التشجيعية - الاختراع) حيث فاز بالجوائز 32 عالمًا وباحثًا فى المجالات العلمية المختلفة، وبلغت قيمة الجوائز 3 مليون و540 ألف جنيه.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل، فاز فى جوائز التميز، وعددها 7 جوائز وقيمة كل جائزة 200 ألف جنيه، كل من الدكتورة نسمة أحمد يونس البطريق بكلية الإعلام فى مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور محمد أسعد محمد حسن بكلية العلوم فى مجال العلوم الأساسية، والدكتور حسين مصطفى موسى خالد بالمعهد القومى للأورام فى مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور سمير إبراهيم محمد شاهين بكلية الهندسة فى مجال العلوم الهندسية، والدكتور ممدوح محمد إبراهيم نصار بكلية العلوم فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، فيما حُجبت الجائزة فى مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المسقبل، ولم يتقدم أحد إلى الجائزة فى العلوم الإنسانية والتربوية.

وفى جوائز الجامعة التقديرية، وعددها 7 جوائز وقيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، فاز كل من الدكتور ماجى الحلوانى حسين محمود بكلية الإعلام فى مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتور أسامة محمد الحسينى يوسف بكلية الزراعة فى مجال العلوم الأساسية، والدكتورة منى السعيد حسن الرازقى بكلية الطب فى مجال العلوم الطبية والصيدلية، فيما حجبت الجائزة فى مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، ولم يتقدم أحد إلى الجائزة فى مجالات العلوم الاجتماعية، والعلوم الهندسية، والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

وبالنسبة لجوائز الجامعة للتفوق العلمي، وعددها 8 جوائز وقيمة كل جائزة 50 ألف حنيه، فاز كل من الدكتور أيمن منصور ندا بكلية الإعلام، والدكتور خالد عبد الحليم أبو الليل بكلية الآداب، مناصفة بالجائزة فى مجال العلوم الاجتماعية، والدكتورة أمانى محمد فكرى محمد السروجى بكلية العلوم فى مجال العلوم الأساسية، والدكتور محمد سامر محسن فؤاد محمد بكلية الزراعة فى مجال العلوم الزراعية، والدكتورة راندا محمد عبد الحميد فرج بكلية العلوم فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، ولم يتقدم أحد إلى الجائزة فى مجالات العلوم الإنسانية والتربوية، والعلوم الهندسية.

وفى جوائز الجامعة التشجيعية، وعددها 26 جائزة وقيمة كل جائزة 30 ألف جنيه، فاز كل من الدكتورة هايدى محمد السيد محمود بيومى بكلية الآداب فى مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتور محمد محمود فتحى أحمد بدوى بكلية العلوم مناصفة مع الدكتورة هبة محمد فهمى عبد الباقى بكلية العلوم فى مجال العلوم الفيزيائية، والدكتور سليم صابر سليم على بكلية العلوم فى مجال العلوم الجيولوجية، والدكتور إكرام حمدى السيد العدس بكلية العلوم، والدكتورة هند عزت سلامة حمد بكلية العلوم، والدكتورة سليمان مهاود عبد اللطيف سليمان بكلية العلوم فى مجال العلوم الكيميائية، والدكتور رضا حسانين إمام حسانين بكلية الزراعة مناصفة مع الدكتورة رحاب على محمد محمد الحلو بكلية الطب البيطرى فى مجال العلوم الزراعية، والدكتور أحمد عرابى حسن محمد بكلية الطب البيطرى والدكتور محمود صالح محمود محمد بكلية العلوم والدكتورة لمياء أحمد أحمد عطية شمس الدين بكلية الصيدلة فى مجال العلوم البيولوجية، والدكتورة نرمين عادل أحمد محمد القصبجى بكلية الصيدلة والدكتورة شيرين عبد العليم محمد قابيل بكلية الطب، والدكتورة ريهام محمود محمد عبد السلام بكلية الطب البيطرى فى مجال العلوم الطبية، فيما حجبت الجائزة فى مجال العلوم الهندسية، ولم يتقدم أحد إلى الجائزة فى مجالى الرياضيات والعلوم الاجتماعية.

أما فى جوائز الجامعة للاختراع، وعددها 3 جوائز وقيمة كل جائزة 20 ألف جنيه، فاز كل من الدكتور أشرف على الدسوقى بكلية الطب البيطرى والدكتورة إلهام عبد الجواد حسن بكلية الطب البيطرى بالجائزة مناصفة فى مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور ياسر حسين أنيس بكلية الهندسة فى مجال العلوم الهندسية، والدكتورة رانيا حبيب السيد سالم بكلية الزراعة فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.

وحُجبت جائزتى الأميرة فاطمة، ونجيب محفوظ فى مجال الإبداع الفكرى والأدبي.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت ومجلس الجامعة، العلماء والباحثين الفائزين، وقال الدكتور الخشت، إن لجان التحكيم ضمت أساتذة كبار من داخل الجامعة وخارجها، مشيرًا إلى أنه تم استحداث عدد من المعايير الجديدة، وإجراء بعض التعديلات على معايير جوائز الجامعة لتواكب التغييرات العالمية فى البحث العلمي.

وأعلن مجلس جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لجوائز الجامعة فى نفس المجالات لعام 2020 اعتبارًا من أول ديسمبر ولمدة شهرين.