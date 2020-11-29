شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع المقدس بالكنيسة يحقق فى مقطع صوتى عن عصمة الكتاب المقدس لأحد الكهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن أعضاء لجنة سكرتارية المجمع المقدس عقدوا اجتماعا بالقس كيرلس فتحى كاهن الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، لبحث مقطع صوتى تم نشره على مواقع السوشيال ميديا يتحدث فيه عن عصمة الكتاب المقدس.

وأضافت الكنيسة فى بيان اليوم، أنه بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ عقد أعضاء سكرتارية المجمع المقدس الأنبا غبريال أسقف بنى سويف والأنبا دانيال أسقف المعادى والأنبا يوليوس أسقف كنائس مصر القديمة اجتماعا مع القس كيرلس فتحى كاهن الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وأنه خلال الاجتماع تمت مواجهته بأحد المقاطع الصوتية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى والتى يتحدث فيها عن عصمة الكتاب المقدس فى شهر يونيو الماضي.

واستطرد البيان:"بعد الاستماع إلى المحاضرة كاملة تمت مناقشته فيما قاله، وتبين لنا أنه ما نشر هو جزء مقتطع من محاضرة كاملة؛ ومن جهته أكد القس كيرلس فتحى بأنه يؤمن بأن الكتاب المقدس هو موحى به من الروح القدس وبأن الكتاب المقدس لا توجد به أى أخطاء، كما أقر أنه قد خانه التعبير فيما ورد على لسانه، وأنه لم يقصد المعنى الذى جاء فى كلامه فى الجزء المنتشر على الأنترنت؛ مضيفا أنه قدم اعتذارا عن كلامه جملة وتفصيلا وتعهد مراعاة الدقة مستقبلا فى أى كلام أو تعليم يقدمه وفقا بإيمان الكنيسة المستقيم".