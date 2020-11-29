شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تعيد فتح صالة المسافرين بمطار القاهرة بعد الإغلاق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت طيران الإمارات بإعادة فتح صالاتها الخاصة فى المطارات العالمية، بعد فترة من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف الرحلات بين المطارات، حيث بدأت باستقبال المسافرين داخل الصالة الخاصة بها بمبنى 2 بمطار القاهرة الدولى.

وأكدت طيران الإمارات فى بيان صحفى اليوم الأحد، على اتخاذ عدة تعديلات جديدة داخل صالة مطار القاهرة الدولى للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال اتباع إجراءات احترازية للمحافظة على صحة وسلامة عملائها، وتطبيق بروتوكولات جديدة فى كل صالة، وسوف يستبدل البوفيه بخدمة الطلب حسب الاختيار، مع تفعيل قوائم رقمية، كما سيتم تعقيم كل مقعد وطاولة بعد مغادرة العملاء، بالإضافة إلى تعقيم الصالة بانتظام، وسوف يرتدى جميع العاملين فى الصالات أقنعة الوجه والقفازات ومعدات الحماية الشخصية، كما ستُطبق بروتوكولات التباعد الجسدى وتُخفض سعة الجلوس فى الصالة إلى النصف ولن تتوفر الصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى لتقليل احتمالات الإصابة عن طريق اللمس.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تلتزم سلطات المطار بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات.