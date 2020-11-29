القضاء الإداري يُعيد "مركز شباب تلا" لعمومية الجبلاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإعادة مركز شباب تلا لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وتضمن حكم القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية مركز شباب تلا في حضور الجمعية العمومية غير العادية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المحدد لها ٢٠٢٠/١١/٢٩، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

كما قضت المحكمة بطلان قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس ادارة مركز شباب تلا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المركز في حضور الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة اليوم الأحد ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠.

وفي حالة عدم حضور مركز شباب تلا الجمعية العمومية الغير عادية تصبح كافة قرارات الجمعية العمومية هي والعدم سواء.

يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية تقام حاليا في أحد فنادق بمدينة نصر لمناقشة اللائحة.