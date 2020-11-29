رصاصة الثأر تنهي حياة مزارع في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: قُتل مزارع بطلق ناري داخل مزرعة بالطريق الصحراوي في الجيزة. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بمقتل شخص داخل مزرعة بالطريق الصحراوي في مدينة الشيخ زايد. وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال المباحث للمعاينة وفحص مسرح الجريمة. تحريات المباحث بقيادة العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، توصلت إلى مقتل مزارع بطلق ناري؛ نتيجة خلافات ثأرية بين عائلته وأخرى. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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