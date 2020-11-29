بالصور.. تشغيل تجريبي لميدان التحرير وكشف النقاب عن الكباش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
كشفت الحكومة النقاب عن تفاصيل عملية التطوير النهائية لميدان التحرير بوسط القاهرة.
وأجرت الجهات المختصة تجربة تشغيل للميدان وتجربة الإضاءة الليلية لها والكشف عن تماثيل الكباش الأربعة.
شملت أعمال التطوير نقل 4 تماثيل لكباش من الأقصر إلى الميدان، إضافة إلى وضع مسلة الملك رمسيس الثاني بعد الانتهاء من عمليات ترميمها.
ويبلغ ارتفاع المسلة 19 مترًا، موضوعة على قاعدة خرسانية تحيط بها الكباش في رمزية للحماية.
كما تضم المسلة شلال صغير، لإضافة لمسة تاريخية مميزة لأهم ميادين القاهرة، تزامنًا مع إعادة القاهرة التراثية، لما كانت عليه من قبل.
كما شملت أعمال التطوير وضع نظام إضاءة جديد بالكامل شمل مختلف أجزاء الميدان، فضلا عن إعادة طلاء واجهات المباني وإزالة اللافتات الموجودة بها لإعادة الطابع الحضاري للميدان.
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