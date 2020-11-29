"تنسيقية الشباب" توافق على لائحة مجلس الشيوخ مبدئيا وتقترح تعديل المادة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على مواد اللائحة، وأنه سيتم تقديم تعديل على المادة " 1" من اللائحة.

وجه طارق عبدالعزيز، الشكر للجنة إعداد اللائحة، وقال خلال الجلسة العامة: "كان هناك وجهات نظر متعددة وتم التوافق على صيغة نهائية بعد الحوار المجتمعي.

وقال النائب ياسر الهضيبي: "نشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري و المواطن، وأوافق على اللائحة من حيث المبدأ".

وقال النائب محمد طه عليوة، إنه يؤيد التعديلات على اللائحة من حيث المبدأ لافتا إلى أنها تتوافق مع الدستور وأنها نتيجة لتوافق بين الأحزاب والقوى السياسية.

ونصت المادة الأولى على أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.​