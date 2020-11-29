"الخطوط الإماراتية" تعيد فتح صالة المسافرين بمطار القاهرة بعد الإغلاق بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت الخطوط الإماراتية إنها أعادت فتح صالاتها الخاصة في المطارات العالمية؛ ومن ضمنها مطار القاهرة الدولي، بعد فترة من الإغلاق؛ بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف الرحلات بين المطارات، حيث بدأت باستقبال المسافرين داخل الصالة الخاصة بها بمبني 2 بمطار القاهرة الدولي.

وأضافت الخطوط الإماراتية، في بيان صحفي لها اليوم الأحد، أنه تم اتخاذ عدة تعديلات جديدة داخل صالة مطار القاهرة الدولي للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال اتباع إجراءات احترازية للمحافظة على صحة وسلامة الركاب، وتطبيق بروتوكولات جديدة في كل صالة، وسوف يستبدل بالبوفيه خدمة الطلب حسب الاختيار، مع تفعيل قوائم رقمية، وسيتم تعقيم كل مقعد وطاولة بعد مغادرة المسافرين، بالإضافة إلى تعقيم الصالة بانتظام، وسوف يرتدي جميع العاملين في الصالات أقنعة الوجه والقفازات ومعدات الحماية الشخصية، كما ستُطبق بروتوكولات التباعد الجسدي وتُخفض سعة الجلوس في الصالة إلى النصف، ولن تتوفر الصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى؛ لتقليل احتمالات الإصابة عن طريق اللمس.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ حيث يتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.