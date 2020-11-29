شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية: ملتزمون بتوجيهات الاتحاد العالمي للكنائس الانجليكانية في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية بمصر والقرن الافريقى، في اجتماع اللجنة العلمية المنبثقة عن اتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية بالعالم، عبر تطبيق زووم، اليوم الأحد، حيث ناقشت الوضع الحالى لوباء كوفيد 19.

وقال «حنا»، أن اللجنة أوصت بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية للوقوف على المستجدات الخاصة باللقاحات التي سوف تتوفر في الأسواق وذلك تجنبا للشائعات التي تشكك في أمان هذه اللقاحات، وكذا أهمية أن تعمل كل الكنائس الأسقفية الأنجليكانية على الحفاظ على البيئة من خلال سياسات علمية مدروسة وتقرر أن يتم مناقشة ذلك بطريقة موسعة في المستقبل القريب.

وأكد رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية على التزام الإقليم بكافة توجيهات اتحاد الكنائس الأنجليكانية وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية في الكنائس التابعة له.

ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع من خلال وسيلة التواصل الافتراضي «زووم» يوم 10 ديسمبر المقبل، في حضور الدكتورة سيلفى برايند من منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة هذا الأمر.

حضر الاجتماع إلى جانب رئيس الأساقفة،كلًا من رئيس أساقفة نيوزيلاندا، وأسقف أكسفورد، ومجموعة من العلماء من أكسفورد وكينيا وجنوب إفريقيا.