شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة 4 من طاقم مكتبه.. محافظ المنوفية يخفض العاملين بديوان المحافظة 25% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء ابراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مسحة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد إصابة 4 من طاقم مكتبه، ومن المقرر أن تظهر نتيجتها اليوم الأحد، وأصدر اليوم قرارًا بتخفيض عدد العاملين في الديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمصالح والشركات الحكومية بنسبة 25%.

وأصدر المحافظ قرارًا حمل رقم 1629 لسنة 2020 بتخفيض عدد العاملين في كافة الجهات الحكومية ممثلة في ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة المصالح الحكومية والمشروعات الخدمية بنسبة 25% من إجمالي عدد العمالة، بعد استبعاد أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، وذلك بالتناوب بين العاملين وبما لا يؤثر على سير العمل، أو جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ووفقًا لتنظيم العمل الذي يحدده رئيس المصلحة.

واستثنى القرار العاملين في مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم، واعتبر المحافظ أن القرار أن الإجازات الممنوحة طبقًا لهذا القرار هي أجازه مدفوعة الأجر، ولا يتم احتسابها ضمن الإجازات المقررة قانونًا، ولا تؤثر على أيًا من المستحقات المالية للعاملين.

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية - صورة أرشيفية

بعد إجرائه مسحة.. محافظ المنوفية يُخفض 25% من العاملين بالمصالح الحكومية (مستند)

بعد إجرائه مسحة.. محافظ المنوفية يُخفض 25% من العاملين بالمصالح الحكومية (مستند)