شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة» تحسم الجدل بشأن تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية، تزامناً مع قرار تنظيم مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامناً مع قرار تنظيم مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية، مُوضحةً أنه لا علاقة بين مواعيد إغلاق المنافذ التموينية، وقرار إغلاق المحال التجارية الجديد، مُشيرةً إلى أن مواعيد صرف السلع التموينية من المنافذ التموينية وكذلك المجمعات الاستهلاكية كما هي دون أي تغيير، لتبدأ من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساءً، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لصرف احتياجاتهم من السلع التموينية، وتجنباً للزحام والتكدس.

وفي إطار الجهود المبذولة في مجال توزيع الكمامات على البطاقات التموينية، تم زيادة الكميات المتعاقد عليها من جانب الوزارة مع مصانع وزارة الإنتاج الحربي بمليون كمامة إضافية، للتوزيع من خلال شركتي الجملة على المنافذ التموينية، حيث قد تم توزيع 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة، وذلك بعدما أصبح توفير الكمامات الواقية ضرورة ملحة، مع أهمية الاستفادة من البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين، إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.

وفى النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.